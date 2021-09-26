Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ZEKİ AL VEFAT ETTİ

ZEKİ AL VEFAT ETTİ

KORONA CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

KORONA CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

BAŞKAN SOYKAN’DAN ANKARA TURU

BAŞKAN SOYKAN’DAN ANKARA TURU

ALAAĞAÇ’TA İKİ ACI KAYIP

ALAAĞAÇ’TA İKİ ACI KAYIP

SAKARYA VALİMİZ SAYIN ÇETİN OKTAY’DAN AKYAZI ZİYARETİ

SAKARYA VALİMİZ SAYIN ÇETİN OKTAY’DAN AKYAZI ZİYARETİ

Otomobille Motosiklet çarpıştı 1 yaralı

Otomobille Motosiklet çarpıştı 1 yaralı

KORONA CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Korona kurbanı Sabahattin Karacan Dualarla toprağa verildi
Bu haber 2021-09-26 22:52:39 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

 

Korona kurbanı Sabahattin Karacan Dualarla toprağa verildi

Akyazı’nın eski Berberlerinden yakalandığı Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Hastanede hayatını kaybeden Sabahattin Karacan dualarla toprağa verildi

Muhammet karacanın oğlu Merhum Mevlit ve Mustafa Karacan’ın kardeşleri Özer ve Ahmet (Ömer) Karacan’ın babaları Zafer Şenol ve Birol Karacan’ın amcaları, İlçemiz Gazi Süleyman paşa mahallesi Müftülük binası yanı 3005 sokakta ikamet eden, eski Berberlerden Sabahattin Karacan YAKALANDIĞI Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Hastanede hayatını kaybetti.

Cenazesi bugün saat 14:00 de evinin önünde alınan helalliğin ardından ,Alaağaç mahallesi mezarlığında saat 14.30 kılınan cenaze namazından sonra Alaağaç aile mezarlığında dualarla toprağa verildi
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Vefat haberleri
23:28 - ZEKİ AL VEFAT ETTİ
Uzun yıllar Kuzuluk Merkez ilköğretim okulunda görev yapmış olan...
22:55 - KORONA CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR
Korona kurbanı Sabahattin Karacan Dualarla toprağa verildi...
22:37 - ALAAĞAÇ’TA İKİ ACI KAYIP
Alaağaç halkından Akyazı ve Sakarya camiasının iki tanınmış ismi Rıfat Yalçın ve İrfan Özm...
22:04 - KEREMALİDE TRAKTÖR ALTINDA KALIP CAN VERMİŞTİ DEFNEDİL
İlçemiz Altındere Osmanağa mahallesi halkından merhum Lütfü Eyüpoğlu‘nun...
21:35 - 37 yaşındaki Sema Korona kurbanı oldu
Akyazı Yuvalak Mahallesinde yaşayan 14 gün önce yakalandığı Koronavirüs salgın ...
23:07 - DEVLET HASTANESİNDE GÖREVLİ HEMŞİRE KORONAYA YENİK DÜŞT
Akyazı Devlet Hastanesinde görevli 30 yıllık hemşire Kezban...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
BAŞKAN SOYKAN’DAN ANKARA TURU
BAŞKAN SOYKAN’DAN ANKARA TURU
66 Kez Okundu
KORONA CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR
KORONA CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR
21 Kez Okundu
ZEKİ AL VEFAT ETTİ
ZEKİ AL VEFAT ETTİ
19 Kez Okundu
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ