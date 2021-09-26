KORONA CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Korona kurbanı Sabahattin Karacan Dualarla toprağa verildi
Akyazı’nın eski Berberlerinden yakalandığı Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Hastanede hayatını kaybeden Sabahattin Karacan dualarla toprağa verildi
Muhammet karacanın oğlu Merhum Mevlit ve Mustafa Karacan’ın kardeşleri Özer ve Ahmet (Ömer) Karacan’ın babaları Zafer Şenol ve Birol Karacan’ın amcaları, İlçemiz Gazi Süleyman paşa mahallesi Müftülük binası yanı 3005 sokakta ikamet eden, eski Berberlerden Sabahattin Karacan YAKALANDIĞI Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Hastanede hayatını kaybetti.
Cenazesi bugün saat 14:00 de evinin önünde alınan helalliğin ardından ,Alaağaç mahallesi mezarlığında saat 14.30 kılınan cenaze namazından sonra Alaağaç aile mezarlığında dualarla toprağa verildi