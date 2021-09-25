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BAŞKAN SOYKAN’DAN ANKARA TURU

Belediye Başkanı Bilal Soykan beraberinde Başkan yardımcısı Ünal Gündüz olduğu halde gittiği
Bu haber 2021-09-25 20:12:10 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

Ankara’da hem Belediyenin işlerini gördü, hem de fırsattan yararlanarak bir dizi de ziyaret gerçekleştirdi.

Soykan ve yardımcısı Gündüz ilk olarak Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ile bir araya geldiler. Bakan yardımcısına mezbaha ve hayvan pazarı projesi ile bazı Mahallelerin imar planlarına ilişkin daha evvel hazırlayıp Bakanlığa sundukları projeleri konuları ile ilgili olarak Bakan yardımcısına bir kez sunum yaptılar ve projelerin hayata geçirilmesi konusunda Bakan yardımcısı Işıkgece’den destek sözü alarak Bakanlıktan ayrıldılar.

Resmi temaslarını tamamlayan Soykan ve Gündüz ikilisi daha sonra seri ziyaretler yaptılar. İlk ziyaret durakları Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay oldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı.

Soykan ve Gündüz’ün ikinci ziyaret durağı ise Akyazı’nın efsane belediye başkanı merhum Yaşar Yazıcının Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) de yeni çalışmaya başlayan yeğeni ve Belediye Personeli Erol Gürgen’in oğlu Emre Gürgen’i ziyaret edip kendisine başarı dileğinde bulundular.

İkilinin son ziyareti Hikmet Yıldırım’a oldu. Uzun yıllar Akyazı Adliyesinde Yazı İşleri Müdürü olarak çalışmakta olan ve Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Hikmet Yıldırım’a oldu. Yıldırım’a geçmiş olsun dileklerini sunan Başkan Soykan ve yardımcısı Gündüz daha sonra Akyazı’ya geri döndü.

 

 

 

 
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