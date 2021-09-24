ALAAĞAÇ’TA İKİ ACI KAYIP

Alaağaç halkından Akyazı ve Sakarya camiasının iki tanınmış ismi Rıfat Yalçın ve İrfan Özmert hayatını kaybetti.
RIFAT YALÇIN VEFAT ETTİ
İlçemiz Alaağac mahallesi halkından Ahmet Yalçın’ın oğlu Ali İhsan Cevat Mehmet ve Ali yalçın’ın abileri zafer Hasan Mustafa Yunus Yalçın’ın babaları Rıfat Yalçın vefat etti.
cenazesi bugün akşam saatlrinde 18 de hastane mahallesindeki evlerinin önünde kılınacak cenaze namazından sonra Alaağaç aile mezarlığına defnedildi.
İRFAN ÖZMERT VEFAT ETTİ
Alaağac mahallesi halkından Alaağac spor klubü onursal başkanlarından yusuf ve Erhan Özmert,in babaları, Merhum Nihat Özmert'in kardeşi İrfan Özmert vefat etti.
Cenazesi bugün Cuma namazına müteakip Alaağaç merkez camiinde kılınan cenaze namazından sonra Alaağac aile mezarlığına defnedildi.
Her iki merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.