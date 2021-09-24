ALAAĞAÇ’TA İKİ ACI KAYIP

Alaağaç halkından Akyazı ve Sakarya camiasının iki tanınmış ismi Rıfat Yalçın ve İrfan Özmert ğ

Bu haber 2021-09-24 22:19:05 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.