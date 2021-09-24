SAKARYA VALİMİZ SAYIN ÇETİN OKTAY’DAN AKYAZI ZİYARETİ

Sakarya Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım, Akyazı Belediye Başkanı Sayın Bilal Soykan ile birlikte İlçemizin

Bu haber 2021-09-24 09:40:49 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım, Akyazı Belediye Başkanı Sayın Bilal Soykan ile birlikte İlçemizin değerli Ahi Esnaflarına, vatandaşlara, yapımı devam eden okullara,Uzunçınar mahallesinde şehit Ailesine ve Akyazı Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları geçici bakımevine ziyaretlerde bulundu.

Sakarya Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ile birlikteİlçemizin değerli Ahi Esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza ziyarette bulundu. Uzun yıllar ilçemizde hizmet veren esnaflara şükran belgelerini de takdim eden Sakarya Valimiz Sayın Çetin Oktay ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan günün anısına esnaflarla hatıra fotoğrafı da çekildi.

Esnaf ziyaretleri sonrasında İlçemiz Batakköy Mahallesinde yapımına başlanan ve kaba inşaatı tamamlanarak kısa bir süre içerisinde hizmete açılması hedeflenen 24 Derslik Akyazı Ortaokulu inşaatına veİlçemiz Yahyalı mahallesinde bulunan Akyazı'da hayırsever Dr. Zekeriya Özcan adına varisleri tarafından yapılacak 12 derslikli Özel Eğitim Uygulama Okuluna ziyarette bulunarak çalışmalar hakkında Akyazı Milli eğitim Müdürü ve Müteahhitlerden ve İşadamı Haluk Atabek’tenbilgi aldılar.

Sakarya Valimiz Sayın Çetin Oktay ve Akyazı Belediye BaşkanıSayın Bilal Soykan Akyazı Orta okulu binasında yaptıkları incelemeler sonrasında Uzunçınar mahallesinde bulunan Şehit İbrahim Sever’in annesi Hatice Sever’e ziyarette bulunarak Şehit Annesine hal hatır sordular.

Geçtiğimiz günlerde yapılan resmi bir törenle açılışı yapılan ve Akyazı’daki sokak hayvanlarının rehabilitasyon ve bakım işlemlerinin yapıldığı, yaralı tedaviye muhtaç hayvanların sevgiyle ilgiyle ve şevkatli eller altında tedavi edildiği Akyazı Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları geçici bakımevine ziyarette bulunan Vali Çetin Oktay Kaldırım burada yapılan işlemler hakkında Belediye Başkanı Bilal Soykan’dan ve Barınakta görevli Veteriner hekimden bilgiler aldı.