Otomobille Motosiklet çarpıştı 1 yaralı

Akyazı Şehit Furkan Çelik Caddesi Kapalı Pazaryeri yanında dikkatsizlik nedeniyle Otomobil ile Motosiklet çarpıştı. Yaşlı Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı.
Akyazı Şehit Furkan Çelik Caddesi Kapalı Pazaryeri yakınlarında dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle Otomobil ile Motosiklet çarpıştı. Kazda Motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Yaşlı Motosiklet sürücüsü başındaki kaskın takılı olması nedeniyle kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken Ambulans içerisinde tedavisi tamamlandı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı