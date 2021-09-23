Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
SAKARYA VALİMİZ SAYIN ÇETİN OKTAY’DAN AKYAZI ZİYARETİ

SAKARYA VALİMİZ SAYIN ÇETİN OKTAY’DAN AKYAZI ZİYARETİ

Otomobille Motosiklet çarpıştı 1 yaralı

Otomobille Motosiklet çarpıştı 1 yaralı

Cami çıkışında merdivenlerde düştü yaralandı

Cami çıkışında merdivenlerde düştü yaralandı

KAYMAKAM GÜNEY MISIR ÜRETİCİLERİNİ TOPLADI

KAYMAKAM GÜNEY MISIR ÜRETİCİLERİNİ TOPLADI

DOKTOR ZEKERİYA ÖZCAN ADINA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU

DOKTOR ZEKERİYA ÖZCAN ADINA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU

ECEVİT KELEŞ MUHTARLAR DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ

ECEVİT KELEŞ MUHTARLAR DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ

Cami çıkışında merdivenlerde düştü yaralandı

Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camiinde öğlen namazından çıkarken merdivenlerden
Bu haber 2021-09-23 23:59:52 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camiinde öğlen namazından çıkarken merdivenlerden düşen vatandaş Ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camiinde öğlen namazı çıkışında havanında yağmurlu olması nedeniyle ayağı kayıp dengesi bozulan bir kişi merdivenlerden düşerek yaralandı. Yaralanan vatandaşın yardımına cami cemaati koşarken 112’’yi arayıp Ambulans yardımı istediler.

Olay yerine gelen Ambulans Sağlık ekipleri tarafından n yaralıya ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
00:07 - Otomobille Motosiklet çarpıştı 1 yaralı
Akyazı Şehit Furkan Çelik Caddesi Kapalı Pazaryeri yanında dikkatsizlik nedeniyle ...
00:02 - Cami çıkışında merdivenlerde düştü yaralandı
Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camiinde öğlen namazından çıkarken merdivenlerden...
23:03 - AKYAZI KÜÇÜCEK KAVŞAĞINDA KAZA BİRİ AĞIR 5 YARALI
D-140 Karayolunun Küçücek kavşağında dikkatsizlik sonucu meydana gelen ...
01:18 - AKYAZI'DA GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI
Akyazı'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi....
00:39 - SOKAKTAN SANATA KAYITLARI BAŞLADI
Akyazı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde...
21:54 - Keremali Yolunda feci kaza! 1 ölü
Keremali yaylası dönüş yolunda devrilen Traktörün altında...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ