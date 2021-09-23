Cami çıkışında merdivenlerde düştü yaralandı

Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camiinde öğlen namazından çıkarken merdivenlerden düşen vatandaş Ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camiinde öğlen namazı çıkışında havanında yağmurlu olması nedeniyle ayağı kayıp dengesi bozulan bir kişi merdivenlerden düşerek yaralandı. Yaralanan vatandaşın yardımına cami cemaati koşarken 112’’yi arayıp Ambulans yardımı istediler.
Olay yerine gelen Ambulans Sağlık ekipleri tarafından n yaralıya ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.