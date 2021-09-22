DOKTOR ZEKERİYA ÖZCAN ADINA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU

Akyazı Yahyalı Mahallesinde merhum Dr. Zekeriya Özcan adına varisleri adına İş İnsanı

Bu haber 2021-09-22 23:49:32 eklenmiş ve 132 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Yahyalı Mahallesinde merhum Dr. Zekeriya Özcan adına varisleri adına İş İnsanı Haluk Atabek tarafından anahtar teslimi yapılacak olan ve tamamı hibe olan 12 derslikli Özel Eğitim Uygulama Okulu inşaatına başlandı.

İlçemiz Yahyalı Mahallesi'nde hayırsever insanımız Dr. Zekeriye Özcan adına varislerini temsilen Haluk Atabek tarafından anahtar teslim şeklinde tamamı hibe olarak 12 derslikli Özel Eğitim Uygulama Okulu 1. ve 2. Kademe Öğretim binası ve eklentileri ile çevre düzenlemesi işleri yaptırılarak ilçemiz halkının hizmetine sunulacak.

Bina yapım aşamasını yerinde İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir eşliğinde hayırsever Haluk Atabek ile birlikte inşaat alanında incelemelerde bulundular.