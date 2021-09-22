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ECEVİT KELEŞ MUHTARLAR DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ

ECEVİT KELEŞ MUHTARLAR DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ

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ECEVİT KELEŞ MUHTARLAR DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ

CHP İl Başkanı Ecevit Keleş Akyazı’ya gelerek muhtarlara yönelik bir dizi
Bu haber 2021-09-22 00:10:39 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

 

CHP İl Başkanı Ecevit Keleş Akyazı’ya gelerek muhtarlara yönelik bir dizi ziyarette bulundu.

CHP İl Başkanı Ecevit Keleş’in ilk ziyareti Muhtarlar Derneğine oldu. Dernek Başkanı ve Gazisüleymanpaşa mahalle muhtarı Yaşar Kahramanla görüşen Keleş bu ziyaretinde Kahramanla görüş alışverişinde bulundu ve kendisine bir Atatürk portresi hediye etti.

CHP İl Başkanı Ecevit Keleş ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi. “ bugün Akyazılı muhtarlarımızı  ziyarette derneğin sorunlarını ve varsa bizden isteklerini dinleyeceğim ve ziyaret ettiğim muhtarlarımıza birer Atatürk portresi hediye edeceğim” dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman da CHP İl Başkanı Ecevit Keleş’in yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

CHP İl Başkanı Ecevit Keleş ve beraberindekiler daha sonra sıra ile Ömercikler mahalle muhtarı Ömer Bozkurt, İnönü Mahalle muhtarı Bülent Kılıç, Karaçalılık mühtarı Ramazan Sayılı ve Alaağaç Muhtarı Zafer Karacan’ı ziyaret etti.

Salgın hastalığa yakalanan bazı mahalle muhtarlarına da telefonla ulaşan CHP İl Başkanı Ecevit Keleş rahatsızlanan muhtarlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP İl Başkanı Ecevit Keleş’in Akyazı’lı Muhtarlara yönelik ziyaretinde İl Başkan Yardımcısı Cemal Demir, İl sekreteri Recep Furuncuoğlu eşlik ederlken CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı, başkan yardımcısı Mustafa Sağır ve yönetim kurulu üyeleri Erdal Karaoğlan, Yılmaz Çalıkoğlu ile Onur Kalyoncu ev sahipliği yaptı.
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