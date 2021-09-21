ÖMER ÇETİN SARI'DAN BASIN AÇIKLAMASI

Akyazı Sanayi Sitesi Kollama, Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ömer Çetin Sarı son zamanlarda şahsı ve başında olduğu dernekle ilgili olarak bir karalama ve iftira kampanyası başlatıldığını belirterek konuyla ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı.
Işte Dernek başkanı Ömer Çetin Sarı'nın açıklaması ;
“AKYAZIDA İKAMET EDEN KENDİSİNE GAZETECİ KİMLİĞİ YAKIŞTIRMAYA ÇALIŞAN FACEBOOK HESABINDAN HAKKIMDA ABARTI ÇARPITILMIŞ VE YALAN İFADELER KULLANIP ŞAHSIMI VE BAŞKANI OLDUĞUM S.T.K.YI TÖHMET ALTINDA BIRAKMAYI DÜŞÜNEN KİŞİYİ MUHATAP ALMAM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR....
MUHATABIMIZ SANAYİ SİTEMİZ ESNAFLARI VE MALİKLERİ OLUP, KENDİLERİNİ DOĞRU KAYIT, EVRAKLAR VE BELGELER İLE BİLGİLENDİRMEYE HAZIR OLDUĞUMUZU BEYAN EDER İRTİBAT BÜROMUZDA HAZIR BEKLEDİĞİMİZİ BELİRTİRİZ...
SANAYİ SİTEMİZDE SON ZAMANLARDA KENDİ TABİRLERİ İLE " ÇÖKME " KONUSUNDA MAFYA VARİ BİR YAPILANMA ÇALIŞMASI GÖRÜLMEKTE OLUP TEK ENGEL OLARAK GÖRDÜKLERİ ŞAHSIM " ÇETİN SARI " YI İTİBAR ZAAFİYETİNE UĞRATMAK, BEZDİRMEK ŞEVKİMİZİ KIRMAK İÇİN BAHSİ GEÇEN ŞAHSIN BU YAPILANMAYA AÇIK DESTEK VERDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR....
BU KİŞİ VE KİŞİLER İLE GÜCÜM YETTİĞİNCE MÜCADELE EDECEĞİM....
YEL KAYANIN ANCA TOZUNU ALIR....
SAYGILARIMLA.....
ÇETİN SARI
AKYAZI S.S.K.K.Y.DERNEĞİ BAŞKANI”