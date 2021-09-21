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ÖMER ÇETİN SARI'DAN BASIN AÇIKLAMASI

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ODA BAŞKANI EMİN ÜSTÜN BELGESİNİ ALDI

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MUHTAR GEDİKTEN AGDAŞ’A TEŞEKKÜR

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AKYAZI KÜÇÜCEK KAVŞAĞINDA KAZA BİRİ AĞIR 5 YARALI

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SERDAR VE ÖCAL AİLELERİNİN MUTLU GECESİ

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ÖMER ÇETİN SARI'DAN BASIN AÇIKLAMASI

Akyazı Sanayi Sitesi Kollama, Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ömer
Bu haber 2021-09-21 10:57:55 eklenmiş ve 37 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Sanayi Sitesi Kollama, Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ömer Çetin Sarı son zamanlarda şahsı ve başında olduğu dernekle ilgili olarak bir karalama ve iftira kampanyası başlatıldığını belirterek konuyla ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı.

Işte Dernek başkanı Ömer Çetin Sarı'nın  açıklaması ;

“AKYAZIDA İKAMET EDEN KENDİSİNE GAZETECİ KİMLİĞİ YAKIŞTIRMAYA ÇALIŞAN FACEBOOK HESABINDAN HAKKIMDA ABARTI  ÇARPITILMIŞ VE YALAN İFADELER KULLANIP ŞAHSIMI VE BAŞKANI OLDUĞUM S.T.K.YI TÖHMET ALTINDA BIRAKMAYI DÜŞÜNEN KİŞİYİ MUHATAP ALMAM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR....

MUHATABIMIZ SANAYİ SİTEMİZ ESNAFLARI VE MALİKLERİ OLUP, KENDİLERİNİ DOĞRU KAYIT,  EVRAKLAR VE BELGELER İLE BİLGİLENDİRMEYE HAZIR OLDUĞUMUZU BEYAN EDER İRTİBAT BÜROMUZDA HAZIR BEKLEDİĞİMİZİ BELİRTİRİZ...

    SANAYİ SİTEMİZDE SON ZAMANLARDA KENDİ TABİRLERİ İLE " ÇÖKME " KONUSUNDA MAFYA VARİ BİR YAPILANMA  ÇALIŞMASI GÖRÜLMEKTE OLUP TEK ENGEL OLARAK GÖRDÜKLERİ ŞAHSIM " ÇETİN SARI " YI İTİBAR ZAAFİYETİNE UĞRATMAK, BEZDİRMEK  ŞEVKİMİZİ KIRMAK İÇİN BAHSİ GEÇEN ŞAHSIN BU YAPILANMAYA AÇIK DESTEK VERDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR....

    BU KİŞİ VE KİŞİLER İLE GÜCÜM YETTİĞİNCE MÜCADELE EDECEĞİM....

YEL KAYANIN ANCA TOZUNU ALIR....

       SAYGILARIMLA.....

     ÇETİN SARI

AKYAZI S.S.K.K.Y.DERNEĞİ BAŞKANI”

 
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