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MUHTAR GEDİKTEN AGDAŞ’A TEŞEKKÜR

Akyazı Harunusta Mahallesi Muhtarı Mevlüt Gedik’tan AGDAŞ Sahibi Doktor Zeynel Abidin
Bu haber 2021-09-20 23:03:13 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Harunusta Mahallesi Muhtarı Mevlüt Gedik’tan AGDAŞ Sahibi Doktor Zeynel Abidin Erdem İle Ak Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Atabek, AGDAŞ Adapazarı 2021 Müdürü Kenan Demir ve Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman’a teşekkür geldi.

Muhtar Gedik kendi mahallesi Harunusta ile Komşu Mahallesi Hasanbey’e 2022 yılında doğalgaz  verilmesine ilişkin çalışmalarına katkı sağladıkları için  bu teşekkürü yaptığını ifade ederek Allah’ın izniyle 2022 yılında doğalgaza biz de mahalle sakinleri olarak 2022 yılından sonra ısınma konusunda rahata kavuşacağız. Sevinçli ve mutluyuz. Ben de bundan dolayı bize bu konuda katkı verenlere teşekkür ediyorum dedi.

 

 
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