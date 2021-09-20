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AKYAZI KÜÇÜCEK KAVŞAĞINDA KAZA BİRİ AĞIR 5 YARALI

D-140 Karayolunun Küçücek kavşağında dikkatsizlik sonucu meydana gelen
Bu haber 2021-09-20 23:01:05 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

 

D-140  Karayolunun Küçücek kavşağında dikkatsizlik sonucu meydana gelen ve iki otomobilin karıştığı kazada 1 i ağır 5 kişi yaralandı.

Kuzuluk istikametinden Adapazarı istikametine gitmekte olan 54 BC 2** plakalı otomobil Akyazı’dan gelip kavşağa giren 54 AAY** plakalı otomobile çarptı.

Kazada Sevdanur Bıçak (22) ağır yaralanırken ambulansla önce Akyazı Devlet hastanesine daha sonra da Sakarya Eğitim araştırma hastanesine sevk edldi.

 

Kaza yapan araçlardan yaralılar Gürkan Açıkgöz, Yasin Cantik, Ekram Demir ve izmi belirlemeyen diğer bir kişi  itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Tedavi için Akyazı Devlet hastanesine kaldırıldılar.D-140  Karayolunun Küçücek kavşağında dikkatsizlik sonucu meydana gelen ve iki otomobilin karıştığı kazada 1 i ağır 5 kişi yaralandı.

 

 
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