AKYAZI'DA GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI

Akyazı'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi, Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Akyazı Şube temsilcisi Mehmet Hikmet Desteci ve Jandarma Astsubay Nuri Çeker günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yaptılar.
Konuşmaların ardından tören sona erdi.
Törene ilçe kaymakamı Yakup Güney, Belediye başkan vekili Mehmet Öztürk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Akyazı Şube temsilcisi Mehmet Hikmet Desteci, Gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Daha sonra Gazi Süleyman Paşa camiinde öğlen sonrası şehitlerimiz için kuran tilaveti okundu.