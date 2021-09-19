SERDAR VE ÖCAL AİLELERİNİN MUTLU GECESİ

Sakarya ve Akyazı’nın sevilen eğitimcilerinden Cevat Ayhan Fen Lisesi Kimya Öğretmeni Mehmet Serdar ve

Bu haber 2021-09-19 00:35:59 eklenmiş ve 56 kez görüntülenmiştir.

Sakarya ve Akyazı’nın sevilen eğitimcilerinden Cevat Ayhan Fen Lisesi Kimya Öğretmeni Mehmet Serdar ve eşi Türkan Serdar güzel kızları Şeymanur Serdar’ı Aslen Sıvaslı olan ve İzmir’de ikamet eden Saime ve Sait Öcal Çiftinin yakışıklı delikanlısı Onursal Öcal ile başgöz etmenin mutluluğunu yaşadılar.

Oldukça kalabalık bir davetlinin katıldığı düğün Yağcılar Mahallesindeki 54 Park düğün salonunda yapıldı. Davetliler arasında CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı, MHP eski Milletvekili Zihni Açba, MHP Sakarya Ülkü Ocakları Başkanı Soyhan Sofuoğlu, Deva Partisi Akyazı İlçe Başkanı Erkan Çoruhlu’nun yanı sıra Akyazı ve Sakarya’nın eğitimcileri de yer aldı. Alkışlar arasında salona alınan genç çiftler ilk danslarını yaparken davetliler de dansları ile kendilerine eşlik ettiler.

Takı merasiminin ardından orkestranın hareketli müziği ile çoşan gençler pisti doldururken yağan yağmur bile kendilerine engel olamadı. Gerek her iki ailenin büyükleri ve gerekse Gelin Damat masa masa gezerek mutluluklarını paylaşmak üzere geceye katılan davetlilerini en iyi şekilde ağırlamanın gayreti içinde oldular.