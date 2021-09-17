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AKYAZI MUHTARLARINDAN BİRLİK BERBERLİK YEMEĞİ

AKYAZI MUHTARLARINDAN BİRLİK BERBERLİK YEMEĞİ

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AKYAZI MUHTARLARINDAN BİRLİK BERBERLİK YEMEĞİ

Akyazı Muhtarlar Derneği yönetim Kurulu düzenlediği Birlik Beraberlik yemeğinde
Bu haber 2021-09-17 23:17:45 eklenmiş ve 108 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Muhtarlar Derneği yönetim Kurulu düzenlediği Birlik Beraberlik yemeğinde  Akyazılı yöneticilerini bir araya getirdi.

Gebeş Mahallesinin E-5 Karayolu üzerindeki DOĞA CUNTRY  CLUP tesislerinde düzenlenen gece Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahramanın açış konuşması ile başladı. Dernek Başkanı konuşmasında muhtarlık mesleğinin öneminden bahsederken zor koşullar  içinde görev yapmakta olduklarını bilhassa Korona salgını sırasında büyük fedakarlıklarla verilen görevlerin üstesinden geldiklerini belirterek  muhtar arkadaşlarına teşekkür etti.

Başkan Kahramanın konuşmasının ardından Daha önceleri Muhtarlar Derneğinde başkanlık yapan muhtarlardan Murat Öz, Ali Yalçın ve Adnan Özdemir için hazırlanan şükran plaketlerinin sunumu törenine geçildi. Geceye katılan geçmişte Akyazı Muhtarlar Derneği başkanlığı yapan Murat Öz plaketini Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem’in elinden aldı.  Plaketini alan eski Muhtar Öz hatırlanmak güzel bir şey. Herşey için derneğimize teşekkür ediyorum dedi.  Sakarya  Muhtarlar Federasyonu Başkanı Başkan Erdal Erdem  de  geceyi düzenleyen Akyazı Muhtarlar Derneği başkanlığını tebrik ederek teşekkür etti. Eski Başkanlardan Ali Yalçın, Bekir Durmuş ve Adnan Özdemir mazeretleri dolayısı ile geceye katılamadıkları için plaketler daha sonra kendilerine iletileceği bildirildi.

Konuşmaların ardından hep birlikte yemekler yenildi. Ardından getirilen çay faslı sırasında bol bol sohbet eden muhtarlar ve diğer davetliler orkestranın  çaldığı şarkı ve türkülere eşlik ederek coşkulu bir hafta sonu geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Birlik beraberlik gecesine Belediye Başkan Vekili Mehmet Öztürk, Ak Parti, CHP, MHP ve Yeniden Refak Partisi ve BBP’si  ilçe Başkan ve yöneticileri, Oda Başkanları, İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkileri ile bazı kurum temsilcileri, Sakarya  Muhtarlar Federasyonu başkanı Erdal Erdem  ve  Akyazı muhtarları katıldı gece geç saatlere kadar devam etti.

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