BAKAN SOYLU’DAN BELEDİYEYE TEŞEKKÜR BELGESİ

Geçtiğimiz günlerde batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinde Akyazı belediyesi çeşitli yardımlarda

Bu haber 2021-09-17 23:15:40 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

Geçtiğimiz günlerde batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinde Akyazı belediyesi çeşitli yardımlarda bulunmuş ve bir kamyonunu da sel bölgesinde sürdürülen temizlik çalışmalara katkı vermek üzere de Kastamonu Bozkurt İlçesine göndermişti.

Bu destek nedeniyle İçişleri Bakanlığına bağlı olan Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından imzalanan “teşekkür belgesi” Akyazı Belediyesine gönderildi.

Kastamonu Bozkurt İlçesinde sürdürülen çalışmalara katılan Belediye personeline de yine AFAD tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından imzalanarak Akyazı Belediyesine gönderilen teşekkür belgeleri de Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından verildi.

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürü Seçkin Yıldırım, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı personel Tekin Yazıcı ve Hüseyin Avcı’daİçişleri Bakanı tarafından imzalanarak gönderilen teşekkür belgesi alan isimler oldular.