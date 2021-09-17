AKYAZI ZABITASI FIFRINCILARI DENETLEDİ PROBLEM YOK

Akyazı Belediyesi Zabıtası Gıda Maddeleri Odasına bağlı fırıncı esnafına

Bu haber 2021-09-17 23:13:08 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi Zabıtası Gıda Maddeleri Odasına bağlı fırıncı esnafına denetim başlattı. Yapılan denetimlerde Zabıta yetkilileri fırıncı esnafının ilgili Oda tarafından Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) ne sunduğu ve Birlik tarafından da 8 Eylül 2021 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren yeni ekmek fiyat ve gramajına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Yapılan denetimde fırıncı esnafı temiz çıktı.

Akyazılılar yapılan denetimin yersiz bir denetim olduğunu belirterek, fırıncı esnafının isteği üzerine gramaj düşürülerek fiyat ayarlaması yapılmış ve vatandaşın lokması azaltılmıştır. İstediğini elde eden fırıncı esnafı düşürülen gramajda neden oynama yapsın ki. Hem de daha ilk günlerde. O nedenle bu denetim bize göre gösteriş olsun diye yapılan bir denetimdir diye tepki gösterdiler.