KIZILAY AKYAZI TEMSİLCİLİĞİ DENETLENDİ

İş başına gelen başkan Mustafa Birincioğlu ve yönetiminin üstün gayretleri

Bu haber 2021-09-17 00:58:09 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

İş başına gelen başkan Mustafa Birincioğlu ve yönetiminin üstün gayretleri ile kıs sürede önemli başarılara imza atan Kızılay Akyaı Temsilciliği Genel Merkez tarafından görevlendirilen müfettiş Emre Şeker tarafından denetlendi.

Kızılay Sakarya İl Başkanı Zahit Tiryaki’nin de bulunduğu denetimden takdit alarak çıkan Kızılay Akyazı Temsilcisi Mustafa Birincioğlu, sayın Müfettişimizin teftiş sonrası taktir dolu sözleri ve bizleri tebrik etmesi çalışma gücümüzü artırmıştır. Kızılay Akyazı temsilciliği olarak sayımn müfettişimize teşekkür ediyoruz dedi.

44 ÜNİTE KAN BAĞIŞI ALINDI

Geride bıraktığımız Çarşamba günü kan bağışı için gelen Kızılay ekibine her zaman olduğu gibi bir kez daha ilgi gösteren Akyazı 48 ünite kan bağışı yaptı.

Başkan Mustafa Birincioğlu bağış yapanlara tekrar teşekkür etti.