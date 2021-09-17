AHİLİK HAFTASINDA YILLARIN ESNAFINA ÖDÜL YAĞMURU

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Akyazı Belediyesinin “ahilik haftası” nedeniyle düzenlediği törende mesleklerinde
Bu haber 2021-09-17 00:44:15 eklenmiş ve 36 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesinin “ahilik haftası” nedeniyle düzenlediği törende mesleklerinde 50 yılı tamamlamış esnah şükran belgelerini plaket ve çeşitli hediyelerini yetkililerin ellerinden alarak mutlu oldular.

Dürüstlük ve dayanışmayı ve esnaflığı sanatla birleştirerek Akyazı’da çeşitli sektörlerde hizmet veren  bildiklerini yeni nesillere aktaran  usta eller yetiştiren mesleğinde 50 yılı tamamlamış 44 esnaf  Akyazı Belediyesi tarafından düzenlenen törene katıldılar. Belediye tarafından kendileri için hazırlanan, belge

Ve ödülleri yetkililerin ellerinden aldılar. Akyazı Belediyesinin çarşı içi ek hizmet binasında gerçekleşen tören çekilen anı fotoğrafı ile son buldu.

Belediye Başkanı Bilal Soykan ödül alan esnafı kutladı ve törene katılanlara teşekkür etti.

Akyazı Belediyesi Ahilik Haftası nedeniyle ilk belge dağıtımını geçtiğimiz yıl yapmış ve 28 çeşitli mesleklerde yarım asrı geçmiş olan esnafa şükran belgesi ve çeşitli hediyeler vermişti.

Törene katılan ve ödüllerini alan esnaf yıllar sonra hatırlandıkları için töreni düzenleyen Belediye Başkanı Bilal Soykan’a teşekkür ettiler.
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