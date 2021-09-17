EŞİNİ KAYBEDEN ORHAN ERDEM’DEN YEREL BASINA TEŞEKKÜR

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı nedeniyle eşini kaybeden ve büyük üzüntü

Bu haber 2021-09-17 00:41:48 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı nedeniyle eşini kaybeden ve büyük üzüntü yaşayan iş insanı Orhan Erdem eşinin hastalığı, vefatı ve sonrasında yaptıkları haberlerle özellikle cenazemizin olduğunu eş,dost, akrabalarımızın duymalarında destek olan ve acımızın hafiflemesine katkı sağlayan yerel basının Akyazı temsilcilerine ve internet haber sitelelerin yetkililerine teşekkür ediyorum dedi.

Orhan Erdem cenazelerine katılan, telefon eden ya da sosyal medya üzerinden taziyade bulunan eş, dost, akraba ve komşularımıza da teşekkür ederim dedi.