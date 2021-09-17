AKYAZILI MUHTARLAR GECE DÜZENLİYOR

Akyazı Muhtarlar Derneği, Kaymakam, Belediye Başkanı, Daire müdürleri

Bu haber 2021-09-17 00:39:31 eklenmiş ve 37 kez görüntülenmiştir.

ve Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılacağı “Birlik Beraberlik” gecesi düzenliyor.

Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Gazisüleyman Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Kahraman geceyle ilgili şu bilgileri verdi.

“Her zamankinden fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde bu olguyu perçinlemek Mcıyl BİR GECE DÜZENLEDİK. Gecemize Kaymakamımız olmak üzere yönetici konumunda olan herkesi davet ettik. Tüm Muhtarlarımızın da katılacağı bu anlamlı gecemizin güzel sonuçlar vereceğine gönülden inanıyoruz.

Akyazılı muhtarların düzenlediği anlamlı gece 17 Eylül 2021 Cuma günü akşamı E-5 karayolu Gebeş mevkiinde bulunan Doğa Country Clup’te saat 17.00 de başlayacak ve gece boyu devam edecek.