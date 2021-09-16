İLKÖĞRETM HAFTASI TÖRENLERLE BAŞLADI

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 51. maddesi ile her yılın eylül ayının 2. haftası

Bu haber 2021-09-16 12:48:22 eklenmiş ve 62 kez görüntülenmiştir.

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 51. maddesi ile her yılın eylül ayının 2. haftası “İlköğretim Haftası, olarak kabul edilmiştir. İl, ilçe ve köylerde milli eğitim yetkilileri, eğitim ve öğretimin fert ve millet için taşıdığı büyük önemi belirtecek şekilde çeşitli etkinliklerle kutlanır.

İlköğretim Haftası Akyazıda da törenlerle kutlanmaya başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, Ak Parti İlçe Başkanı, CHP İlçe Başkanı, İyi Parti İlçe Başkanları, bazı daire Müdürleri ile okul müdürleri ve öğretmenlerin katıldığı İlk tören Atatürk anıtı önünde yapıldı. Buradaki törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir 2 öğretmenle birlikte anıta çelenk koydu ve saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşını okuyan katılımcılar daha sonra Konuralp İlkokulundaki törene katıldılar.

Kaymakam Yakup Güney’in de katıldığı tören saygı duruşı ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı.

Okul Bahçesinde yapılan ve Öğrencilerden Sare Eliz Cengiz’in başarı ile sunduğu törende ilk olarak okul Müdürü Mehmet Akçan, daha sonra da öğrenciler adına 4. Sınıf öğrencisi Yaser Selvican haftanın önemini belirten konuşmalarını yaptılar. 4. Sınıf öğrencilerinin okula yeni başlayan öğrencilere hoş geldiniz çiçeklerini sunmasının ardından Öğrencilerden Ayşe Neval Çetin’in İlköğretim Haftası adlı şiirini okumasının ardından 3/C sınıfı öğrencileri “Okuluma Başladım” şarkısını seslendirdiler.

Tören 3. Sınıf öğrencisi Yağız Efe Özkan’ın “Eğitimin önemi”adlı konuşması ve 3 H sınıfı öğrencilerinin sunduğu Rondla sona erdi.