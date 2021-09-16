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HATIRLI İÇECEK KAHVE

Büyükler bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır derlerdi.
Bu haber 2021-09-16 00:29:34 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

Büyükler bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır derlerdi. Bu gün bu kural geçerli midir bilinmez ama Akyazı’da Nushet Sezgin’in iş yeri kahve tiryakilerinin en fazla uğradığı yer olmayı sürdürüyor.

Kahve tiryakileri arasında sayabileceğimiz Dr. Yaşar Yılmaz, Veteriner Hekim Hayati Atçeker, ve iş insanı Arçelik Başbayii Lokman Fazlıoğlu kahve içmek için Nuzhet Sezgin’in işyerinde soluğu aldılar. İşyeri sahibi Sezgin de ağır misafirlerine lezzetli kahve ikramında bulunarak güzel bir ev sahipliği yaptı.
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