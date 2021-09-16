İYİ PARTİ’DEN AKYAZI TURU

Yİ Parti Akyazı İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan beraberinde Akyazı’lı olan İl sekreteri

Bu haber 2021-09-16 00:25:01 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

İYİ Parti Akyazı İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan beraberinde Akyazı’lı olan İl sekreteri Gökhan Kaçar ve bazı yönetim kurulu üyeleri olduğu halde Akyazı’ya gelerek bir dizi ziyaretler yaptı.

İYİ Parti İl Başkanı Kılıçaslan ve beraberindekiler sırasıyla SOSEB’ e bağlı Manifaturacılar, Madeni Sanatkarlar, Bakkallar, Ağaç İşleri ve Berberler Odası başkanları ile görüştü. Oda Başkanları misafirlerini oda oda gezip zaman kaybetmemeleri için Manifaturacılar Odasında ağırladılar.

İYİ Parti heyeti daha sonra Ziraat Odası, Esnaf Kefalet Kooperatifi ve Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

İYİ Partililer bu ziyaretlerinde Genel Merkezleri ve İl teşkilatı olarak yaptıkları çalışmalar hakkında kurum yetkililerini bilgilendirdiler.

Oda Başkanları İsmet Öztürk, Sezgin Durmuş, Hüseyin Kaliç, Turhan Gürel ve Hasan Cengiz, Kooperatif Başkanı Ahmet Durmuş, Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman ve Ziraat Odası Başkanı Şener Bayraktar İYİ Partililerin yaptığı bu ziyaretten dolayı memnuniyet durduklarını ifade ederek teşekkür ettiler.

İYİ Parti İl teşkilatının Akyazı’ya yaptıkları ziyarette İlçe Başkanı Fatih Çakmak ev sahipliği ve rehberlik yaptı.