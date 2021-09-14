3 OKULDA 5 SINIF KARANTİNADA

Akyazı'da 2 Lise 1 Ortaokul olmak üzere 3 Okulda bazı öğrencilerin

Bu haber 2021-09-14 21:51:11 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.