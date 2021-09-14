3 OKULDA 5 SINIF KARANTİNADA

Akyazı'da 2 Lise 1 Ortaokul olmak üzere 3 Okulda bazı öğrencilerin koronavirüs testinin pozitif çıkması ile birlikte 5 sınıf karantinaya alındı.
Ülke genelinde Okulların açılmasıyla birlikte karantina haberleri art arda gelmeye başladı, son olarak Akyazı'da 3 okulda bazı öğrencilerin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması ile birlikte bulundukları5 sınıf karantinaya alındı.
İlçede Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi'nde 3 sınıf, Çatalköprü Şehit Ahmet Çondul Ortaokulu'nda ve Akyazı Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi'nde birer sınıf karantinaya alındı.
Okullarda testleri pozitif çıkan öğrenciler evlerinde izole edilerek 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları bildirildi.