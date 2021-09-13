Başkan Soykan’dan yeni İl Milli Eğitim Müdürüne ziyaret

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan yeni atanan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir

Bu haber 2021-09-13 22:36:55 eklenmiş ve 37 kez görüntülenmiştir.