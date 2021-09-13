Başkan Soykan’dan yeni İl Milli Eğitim Müdürüne ziyaret

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan yeni atanan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşcı’yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu
Belediye Başkanı Bilal Soykan beraberinde Akyazı belediye meclis üyesi, Büyükşehir meclis katibi Özgür Özmen ve Alaağaç Muhtarı Zafer Karacan ile birlikte Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Ebubekir Sıddık Savaşcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Başkan Bilal Soykan Milli Eğitim Müdürümüze hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde kolaylıklar diledik dedi..