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AKYAZI AK GENÇLİK KALP KIRDI TAMİRİ BAŞKAN SOYKAN’A KALDI

“Mahalle Bizim, Gençlik Bizim” projesi kapsamında beraberlerinde Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan,
Bu haber 2021-09-12 22:46:00 eklenmiş ve 251 kez görüntülenmiştir.

 

“Mahalle Bizim, Gençlik Bizim” projesi kapsamında  beraberlerinde Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve Ak Gençlik İl Başkanı Muhammet Çalışkan olduğu halde ilçe Başkanı Oğuzhan Çolak Önderliğindeki Ak Gençler gittikleri Akyazı’ya bağlı Hasanbey Mahallesinde takındıkları olumsuz tavır nedeniyle mahalle büyüklerinin hem kalplerini kırdılar hem de tepki çektiler.

O TOPLANTIDA NE OLDU

Ak Gençlik yönetimi tarafından düzenlenen “ Hasanbey Gençleri ile buluşma” toplantısına Belediye Başkanı Bilal Soykan ve İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve İlçe Gençlik Kolu Başkanı Muhammet çalışkan da katıldı.

Misafirlerin oturdukları kahveye geldiklerini gören aynı zamanda mahalle sakini de olan CHP İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı ile bir dönem Ak Partiden meclis üyeliği de yapan Emir Uzman oturdukları yerden kalkarak misafirlerin yanlarına giderek oturdular.

MUHTAR DA TEPKİLİ

Hasanbey Mahalle Muhtarı Nuri Öztürk yapılan toplantıyla ilgili tepkisini şöyle dile getirdi. “ Ben Mahallenin Muhtarıyım. Toplantının yapılacağından benim haberim olmalıydı.

ALİ İNC DE KATILDI

Bir müddet sonrs yspılsn ve kaos yaratan toplantıya eski Milletvekili Ali İnci de katıldı. Bu duruma hem dışarı çıkarılan büyükler hem de  mahalle halkı tepki gösterdi.

RESİM ÇEKTİRMEK İSTEMEDİLER

Ak Gençliğin yaptığı toplantıya aynı mahalle sakini “ Akyazı Havadis” internet sitesi sahibi Ömer Dere de katıldı. Derenin görüntü almasını istemeyen Ak Gençler ile Ömer Dere arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Bunu üzerine Dere de toplantı yerini terk etti.

Kırılan kalplerin tamiri Belediye Başkanı Bilal Soykan’a kaldı. Soykan İlk görüşmeyi Muhtar Nuri Öztürkle yaptı. Görüşmede yaşananların kendisini de üzdüğünü söyledi. Telafisi için elinden geleni yapacağını söyledi. Başkan Soykan CHP İlçe Başkanı Mustafa İyi Yazıcı ve emir Uzmanla da görüşeceğini söyledi.

GENÇLERİN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRECEĞİM

Hasanbey Mahallesi gençlerinin yapılan toplantıda Futbol sahası ve yaya yolu başta olmak üzere bazı taleplerinin olduğunu belirtti. Gençlerimiz bizim için kıymetlidirler. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimizin bana ulaşan taleplerini yerine getirmek için elimden gelen gayreti göstereceğim.

Bu arada Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem’in gerginlik  ve olumsuzluk sırasında sırasında sessiz kalması da tepki çekti.

 
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