AKYAZILILAR 2 GÜNDE 95 ÜNİTE KAN, 8 KÖK HÜCRE BAĞIŞLADI

Akyazı kan bağışında yine cömert davrandı ve 2 günde 95 ünite kan

Bu haber 2021-09-12 22:42:31 eklenmiş ve 46 kez görüntülenmiştir.

Akyazı kan bağışında yine cömert davrandı ve 2 günde 95 ünite kan ve 8 de kök hücre bağışında bulundu.

Geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günleri yapılacak olan kan bağışlarını toplamak için Akyazı’ya gelen Kızılay Sakarya ekibine Akyazılılar her zaman olduğu gibi beklenen ilgiyi gösterdi. 2 günde toplam 95 ünite kan bağışı yaptı.

Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu yapılan bağışların can kurtardığını bilen ve bu bilinçle bağışta cömert davranarak her kese örnek olan Akyazılı hemşehrilerime şahsım ve temsil ettiğim Kızılay adına teşekkür ederim.