37 yaşındaki Sema Korona kurbanı oldu

Akyazı Yuvalak Mahallesinde yaşayan 14 gün önce yakalandığı Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Hastanede hayatını kaybeti
Akyazı’ya bağlı Yuvalak Mahallesi halkından Necmi Desteci oğlu’nun kızı, Erdal Desteci oğlunun kız kardeşi Sema Destecioğlu yakalandığı koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
37 yaşındaki Sema Destecioğlu’nun cenazesi bu gün saat 15.00’te Yuvalak Mahallesindeki hanesi önünde alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.