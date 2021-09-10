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İlçenin merkezinde Pat Pat Otomobile çarptı kaçtı

Akyazı Ada Caddesinde trafiğin en yoğun olduğu bölgede park halindeki
Bu haber 2021-09-10 21:24:46 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Ada Caddesinde trafiğin en yoğun olduğu bölgede park halindeki Otomobile çarpan Pat Pat tabir edilen tarım aracı hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Güvenlik kameralarına yakalanan Pat Pat sürücüsü aranıyor

Akyazı Ada Caddesinde Cuma namazı sonrası aşırı hızla seyreden tarım aracı yol kenarındaki park halindeki Otomobile çarptı.

Çarpma sonucu Otomobile hasar veren Pat Pat sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Kaza bir işyerini güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alınırken Polis kaçan Pat Pat sürücüsünü yakalama çalışması başlattı
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