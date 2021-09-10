YENİDEN REFAH PARTİSİ İLÇE BAŞKANI RESUL KUŞDİL’DEN BELEDİYE MECLİSİ KARARLARINI ELEŞTİRDİ

Akyazı Belediye Meclisinin 7 Eylül 2021 Salı günü yapılan olağan toplantısında ilave gündeminde

Bu haber 2021-09-10 00:43:51 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Meclisinin 7 Eylül 2021 Salı günü yapılan olağan toplantısında ilave gündeminde yer alan içinde Kuzuluk gölparkında bulunduğu 64.904.36 metrekare yüz ölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın belediye hizmetlerinde kullanmak üzere Büyükşehir belediyesine tahsisi ve devir talebi MHP’li üyelerin çekimser oyuna karşılık Ak Partili üyelerin evet oyu ile kabul edilmesine ilk tepki Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe Başkanı Resul Kuşdil’den geldi.

Resul Kuşdil Sosyal Medya hesabından konu ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi. “Kuzuluk Göl Park Sakarya Büyükşehir Belediyesine hayırlı olsun. Akyazı Belediyesi kolayını bulmuş. Sat ya da devret. Böylece sorumluluktan kurtul. Böyle Belediyecilik olmaz. Bu düşünce Sosyal Belediyecilikten uzak bir düşüncedir. Kaderine terk edilmiş Akyazı’da yapılması gereken o kadar iş var ki. Onlar ne yazıkki sadece satmak ve devretmekle meşguller. Böyle Belediyecilik olmaz “