BİRİNCİOĞLU AİLESİNDEN GEYVELİ GENEL SEKRETERE ZİYARET

Kızılay Akyazı Temsilcisi ve Akyazı Belediye Meclis üyesi Mustafa Birincioğlu

Bu haber 2021-09-10 00:32:00 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

Kızılay Akyazı Temsilcisi ve Akyazı Belediye Meclis üyesi Mustafa Birincioğlu beraberinde Ak Parti Akyazı Kadın Kolları Başkanı olan eşi Nurten Birincioğlu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümü 2. Sınıfta okuyan oğlu.

Mert Birincioğlu olduğu halde İstanbul Teknik Üniversitesi Genel Sekreterliğine yeni atanan ve aslen Geyve’li olan Prof. Dr. Ali Deniz’i Makamında ziyaret ettiler.

Mustafa Birincioğlu hemşehrimiz Prof. Dr. Ali Deniz Genel Sekreterlik görevine yeni atandı. Biz de kendisini tebrik etmek ve başarı dilemek için ziyarette bulunduk.

Genel Sekreter Ali Deniz de yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.