SAKARYA’LI MUHTARLARDAN VALİ YARDIMCISI EMİROĞLU’NA ZİYARET

Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem beraberinde Akyazı Muhtarlar

Bu haber 2021-09-10 00:22:34 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.