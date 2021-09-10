SAKARYA’LI MUHTARLARDAN VALİ YARDIMCISI EMİROĞLU’NA ZİYARET

Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem beraberinde Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman, Serdivan Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Can, Erenler Muhtarlar Derneği Başkanı Şaban Süleyman, Arifiye Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Yavuz, ve Taraklı Muhtarlar Derneği Başkanı Harun Gündüz olduğu halde Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu’nu ziyaret etti.
Ziyaretten sonra konuşan Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem sayın Vali yardımcımıza bir nezaket ziyaretinde bulunduk dedi.