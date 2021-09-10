Sakarya’da bu frikik golü konuşuluyor

Alaağaç spor alt yapısında yetişen 11 yaşındaki Bora Taşkıran Sakarya’daki bir turnuvada geçtiğimiz haftalarda oynanan maçta attığı frikik golü spor camiasında çok konuşuldu.
Akyazı’nın köklü kulüplerinden olan süper lig temsilcimiz Alaağaç Spor alt yapıya da önem veriyor. Sait Okur nezaretindeki Alaağaç Spor minikleri geçtiğimiz günlerde Sakarya’da oynanan turnuvayı namağlup bitirirken turnuvada oynadığı oyunla göz doldurdu.
Alaağaç Spor Sakarya FK maçında Akyazı Devlet Hastanesi başhekim yardımcısı Dr. Savaş Taşkıran’ın oğlu 11 yaşındaki Bora Taşkıran’ın attığı frikik golü ise turnuvanın en çok konuşulan anı oldu.