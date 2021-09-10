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MESLEKİ EĞİTİMDEN ODA BAŞKANLARINA PLAKET

MESLEKİ EĞİTİMDEN ODA BAŞKANLARINA PLAKET

MESLEKİ EĞİTİMDEN ODA BAŞKANLARINA PLAKET

Akyazı Mesleki Eğitim merkezi müdürü Emrah Önal her konuda kendilerine
Bu haber 2021-09-10 00:14:44 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Mesleki Eğitim merkezi müdürü Emrah Önal her konuda kendilerine yardımcı olan ve destek veren SESOB’a bağlı oda başkanlarına kurumu adına hazırladığı teşekkür plaketlerini düzenlediği törenle verdi.

Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Emrah Önal ilçemizde faaliyet gösteren SESOB’a bağlı 8 odanın sıkıntı yaşadıkları her konuda kendilerine tam destek verdiğini belirterek bizde kurum olarak oda başkanlarımıza plaket vererek teşekkür etmek istedik, Diğer oda başkanlarımızın plaketlerini de bilahare kendilerine takdim edeceğiz dedi.

Oda başkanları da  Mesleki Eğitim Merkezi müdürlüğüne vefalı düşüncesinden dolayı teşekkür ettiler.

 

 
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