BÖYLE ÇIRAK İSTİYOR

Akyazı Berberler odası başkanı da olan berber Hasan Cengiz çırak ihtiyacı

Bu haber 2021-09-10 00:13:32 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Berberler odası başkanı da olan berber Hasan Cengiz çırak ihtiyacı için işyeri camına yapıştırdığı ilanda bakın ne özellik aradı.

Akyazı Berberler odası başkanı da olan berber Hasan Cengiz çırak ihtiyacı için işyeri camına ilan yazısı yapıştırdı. Hasan Cengiz daha önceki çıraklardan ağzı yanmışki bu kez işi sağlam tutmaya kararlı.

Berber Hasan Cengiz iş ilanında Telefonla oynamayacak çırak aradığını açıkça belitti.Cengiz bu güne kadar aldığımız çıraklar elinde cep telefonu sosyal medyadan çıkmıyorlar ikaz etsem de faydasız adeta telefon tiryakisi olmuş yeni nesil, Bende bu kez işi sıkı tutup özellikle cep telefonu kullanmayan çırak aradığımı belirttim ilanda dedi.