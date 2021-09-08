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DEVLET HASTANESİNDE GÖREVLİ HEMŞİRE KORONAYA YENİK DÜŞTÜ

Akyazı Devlet Hastanesinde görevli 30 yıllık hemşire Kezban
Bu haber 2021-09-08 23:03:53 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Devlet Hastanesinde görevli 30 yıllık hemşire Kezban Gürsoy koronaya yenik düştü ve hayatını kaybetti.

Koronaya yakalandıktan sonra Sakarya Eğitim ve araştırma Hastanesine kaldırılan ve yoğun bakım ünitesine  alınan Kezban hemşire tedaviye cevap veremedi ve hayatını kaybetti.

AKYAZI’DA TÖREN YAPILDI

Kezban Hemşirenin cenazesi Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesinden alınarak Akyazı Devlet Hastanesi morguna getirildi. Buradaki dini işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze Devlet Hastanesine getirildi.

Din görevlisi Eyüp Akova’nın aldırdığı helallik alındıktan sonra yaptığı konuşmada  aşı olmanın önemini  tekrar vurguladı ve herkesi aşı olmaya davet etti.  Daha sonra cenaze namazını kıldırdı. Kezban Hemşirenin cenazesi Cenaze daha sonra da  defnedilmek üzere memleketi Trabzon’a gönderildi.

Cenaze töreninde Kezban hemşirenin eşi Yaşar Gürsoy 2 çocuğu, meslektaşları ve yakınlarının hayli üzgün oldukları gözlendi.

Hastanedeki törene Başhekim Yavuz Tepeçınar, Hastanede çalışan tüm doktor ve  diğer personel, Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak ve Kezban Hemşirenin yakınları ve sevenleri katıldı.

Çok sevilen ve sayılan Kezban Hemşirenin hayatını kaybetmesi  Akyazı’da da derin üzüntüye sebep oldu,
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