EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI KAÇTI

Kaza dün gece Kuzuluk Topçusırtı mahallesinde meydana galdi.

Bu haber 2021-09-07 11:13:06 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.