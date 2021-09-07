EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI KAÇTI

Kaza dün gece Kuzuluk Topçusırtı mahallesinde meydana galdi. 54AHE …. Plakalı otomobii kullanan ehliyetsiz sürücü Topçusırtı Mahallesi maden suyu semtinde park halindeki otomobile çarptı. Kazada park halindeki otomobilin içinde bulunan bir bayan yaralandı.
Yaralı bayan kaza yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken kazaya sebep olan ehliyetsiz sürücü kaza yerinden kaçtı.
Jandarma kısa süre içinde ehliyetsiz sürücüyü yakaladı ve olayla ilgili soruşturma başlatt1.