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Akyazı'da sabah saatlerinde korkutan bir kaza meydana geldi
Bu haber 2021-09-07 10:52:27 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

Akyazı'da sabah saatlerinde korkutan bir kaza meydana geldi. D140 Karayolu Akyazı Kuzuluk mevkiinde Adapazarı istikametinden Kuzuluk istikametine seyir halinde olan bir otomobil iddialara göre köpekten kaçmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı.

Kazada otomobil büyük hasar alarak hurdaya dönerken araçta bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldular.

Olay yerine gelen Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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