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YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI OKULLAR CIVIL CIVIL

2021-2022 Öğretim yılı bu günden itibaren öğrenciler yüz yüze eğitim için
Bu haber 2021-09-06 12:03:21 eklenmiş ve 7 kez görüntülenmiştir.

 

2021-2022 Öğretim yılı bu günden itibaren öğrenciler yüz yüze eğitim için okullarına ve öğretmenlerine kavuştu.

Bilindiği gibi öğrencilerimiz yaklaşık 2 yıldır pandomi dolayısı ile yüz yüze eğitim yapamamışlar derslerini uzaktan almışlardı.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı aldığı kararla bu yıl eğitim öğretimin yüz yüze yapılması kararı almıştı. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarında eğitim öğretimin aksaksız bir şekilde yapılması için her türlü önlemin alındığını  belirttiler.

İlk ara tatil 15 Kasım'da, yarıyıl tatili ise 24 Ocak’ta

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Okulların 17 Haziran'da kapanması planlandı

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.                

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

 
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