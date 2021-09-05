ECZACI İLHAN DURGUT ECZACILAR ODASI BAŞKANLIĞINA ADAY

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Akyazı'da faaliyetlerini sürdüren Aile Eczanesi sahibi İlhan Durgut bugün yapılacak olan
Bu haber 2021-09-05 01:16:48 eklenmiş ve 60 kez görüntülenmiştir.

Akyazı'da faaliyetlerini sürdüren Aile Eczanesi sahibi İlhan Durgut bugün yapılacak olan 20. Bölge  Sakarya Eczacı Odası Seçimleri öncesinde başkanlığa aday oldu. 

Aynı zamanda S.A.B.A.H Arama Kurtarma Derneği kurucu başkanı olan ve dokuz yıldır bu görevini sürdüren Ecz. İlhan Durgut, amaçlarının mesleği geleceğe taşımak ve güçlendirmek olduğunu söyledi. 

Ayrıca S.A.B.A.H. derneği gönüllüleri ile birlikte Elazığ-Malatya depremi, İzmir depremi, Manavgat ve Yatağan bölgelerindeki yangınlara ve bir çok bölgesel olaya müdahalede  bulunduklarını ve görev aldıklarını, senelerdir toplum yararına yaptıkları faaliyetleri de devam ettireceklerini belirtti. 

Oda Seçimlerinde, Projelerini gerçekleştirmek için meslektaşlarından" Gelecek İçin Değişim Ekibi" olarak yetki beklediklerini, bunun içinde meslektaşlarının oyuna ve teveccühlerine talip olduklarını vurguladı.
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