AKYAZI MHP YÖNETİMİ TOPLANDI

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MHP Akyazı İlçe yönetimi Ali Dertlinin başkanlığında toplandı
Bu haber 2021-09-04 23:52:53 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

 

MHP Akyazı İlçe yönetimi Ali Dertlinin başkanlığında toplandı. Parti binasında gerçekleşen yönetim kurulu toplantısına partili belediye meclis üyeleri de katıldı.

Yapılan toplantıda bir önceki yönetim kurulu toplantısı ile bu toplantı arasında İlçedeki gelişmeler, parti olarak yapılan çalışmalar değerlendirildi ve 7 Eylül günü yapılacak olan belediye meclisi toplantısına götürülmek istenen hususlar tek tek görüşülüp karara bağlandı.

Toplantı sonrası açıklama İlçe Başkanı Ali Dertliden geldi. Dertli çok yararlı bir toplantımızı daha geride bıraktık. Hedefimiz Akyazı’mıza daha iyi hizmetlerin gelmesine katkı sunmak ve güzel ilçemizi daha da güzel hale getirmek için MHP olarak ne gibi katkı sunabilirizi konuştuk ve karara bağladık dedi.

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