BAŞKAN SOYKAN’DAN ZABITALAR GÜNÜNÜ KUTLAMA

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Her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanmakta olan Zabıtalar haftası nedeniyle
Bu haber 2021-09-04 23:51:10 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

 

Her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanmakta olan Zabıtalar haftası nedeniyle Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Zabıta Müdürlüğüne giderek Zabıtaların günlerini kutladı.

Beraberinde başkan yardımcıları Mehmet Çakmak, Mehmet Öztürk ve Ali Özer olduğu halde Zabıta Müdürlüğüne gitti ve zabıtaların günlerini kutladı. Başkan Soykan ziyaret esnasında yaptığı açıklamada “Belediyenin her kademesinde görev yapan personelimiz bizim için kıymetlidirler. Zabıta birimimizde görev yapan personelimizde aynı şekilde kıymetlidirler. Zor şartlar altında sürdürdükleri görevlerinde kendilerine başarılar diliyorum ve her yıl Eylül ayının ilk haftasında kutlanmakta olan ”Zabıta haftası” nı kutluyorum dedi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan ve üç belediye başkan yardımcısının Zabıta Müdürlüğüne yaptığı ziyarette Zabıta Müdürü Hasan Saka ev sahipliği yaptı ve başkan ve başkan yardımcılarına hem çalışmalarına ilişkin bilgi verdi hem de ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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