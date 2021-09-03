AKYAZI BELEDİYESİ AŞURE GELENEĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Akyazı Belediyesi; Birlik beraberlik kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin

Bu haber 2021-09-03 23:07:34 eklenmiş ve 7 kez görüntülenmiştir.