AKYAZI BELEDİYESİ AŞURE GELENEĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Akyazı Belediyesi; Birlik beraberlik kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan “Geleneksel Aşure Günü“ etkinliğini gerçekleştirdi.
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe Başkanı Ali Dertli, Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı Yaşar Kahraman, Akyazı Belediyesi Meclis Üyeleri, Oda Başkanları, Akyazı Belediye Başkan yardımcıları ile birlikte; Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camii, Cevat Ayhan Camii ve Baraka camii önünde Cuma namazı çıkışında Akyazılı hemşerilerimize 5.000 kişilik aşure ikramında bulundular.
Belediye Başkanı Bilal Soykan aşure davetine katılan herkese teşekkür etti.