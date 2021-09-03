2 KARDEŞ KAYBOLUNCA AİLE PERİŞAN OLDU

Olay Kuzuluk Orta Mahallede meydana geldi. Aynı mahallede yaşamlarını sürdüren Aydın ailesinin

Bu haber 2021-09-03 23:01:24 eklenmiş ve 4 kez görüntülenmiştir.

Olay Kuzuluk Orta Mahallede meydana geldi. Aynı mahallede yaşamlarını sürdüren Aydın ailesinin 12 yaşındaki kızı Sanem öğle saatlerinde yeğeni ile birliktelaşa kapılan Sayılı ailesi önce çevrede gidebilecekleri yerleri arayıp bulamayınca jandarmadan yardım istedi.dönmeyince te gezme amaçlı evden ayrıldı.

Saatler geçmesine rağmen Senem ve yeğeni eve dönmeyince gidebilecekleri yerler arandı. Bir sonuç alınamayınca da jandarmadan yardım istendi.

Bir taraftan mahalle muhtarı ve jandarma, bir taraftan aile ve mahalle sakinleri kayıp çocukları aramaya başladılar. Mahalle muhtarı Murat Çakmakçı sosyal medya hesabından kayıp çocuklarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Sevindiren haber 4 saat sonra geldi. Semen Aydın yeğenini bebek arabasıyla gezdirirken yağmura yakalandılar. Islanmamak için orta mahalle mezarlığının kapalı alanına sığındılar. Çocukları gören vatandaşlar durumu hemen Mahalle Muhtarı ve jandarmaya haber verdiler.

Çocuklarına kavuşan ailede yaşanan korku ve telaş bir anda sevinç ve mutluluğa dönüştü.

Muhtar Çakmakçı bugün sosyal medyanın ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gördük ve yaşadık. Duyurumuzdan 202 dakika gibi kısa bir zamanda çocuklar bulundu. İlgilenen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi.