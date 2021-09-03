Kuzuluk’ta Motosikletler çarpıştı 2 yaralı

Akyazı Kuzuluk ışıklarında dikkatsizlik nedeniyle 2 Motosiklet çarpıştı ,Kazada yaralanan 2 kişi Hastaneye kaldırılırken diğer sürücü Motosikletiyle sırra kadem bastı.
Edinilen bilgilere göre kaza Kuzuluk belediye binası yakınlarındaki ışıklarda dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle 2 ayrı Motosiklet çarpıştı. Kazada Motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan Ambulans Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken diğer Motosiklet sürücüsü Motosikletiyle birlikte olay yerinden ayrıldı.
Jandarma kazaya karışıp olay yerinden ayrılan Motosiklet ve sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı