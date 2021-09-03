YUSUF CINAL’IN HAYATI KİTAP OLDU

Gazeteci yazar Yusuf Cinal’ın hayatını konu alan ve yazar Fahri Tuna tarafından kaleme alınan

Bu haber 2021-09-03 00:01:18 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

Gazeteci yazar Yusuf Cinal’ın hayatını konu alan ve yazar Fahri Tuna tarafından kaleme alınan “ HAKİKATIN PEŞİNDE BİR ÖMÜR” adlı kitap düzenlenen imza günü ve söyleşi ile okuyucuları ile buluştu.

Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şubesi tarafından Adapazarı Sait Tanış Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşide Kitabın yazarı Fahri Tuna ile Kitabın konusu olan Yusuf Çınal kendisine sorulan sorulara açıklıkla cevap verdi ve bir şekilde kitabın içeriği hakkında bilgiler verilmiş oldu.

Yusuf Çınal Kitabın belli bir zaman dilimini değil, Akyazı’daki öğrencilik, sporculuk ve öTanış Kültür Merkezinde düzenlenen öğretmenlik yıllarından Adapazarı’ndaki gazetecilik yıllarına, 36 yıldır bulunduğu Belçika’daki yaşamına kadar geniş dönemi kapsadığını belirtti.

Kitapta, Sakarya’nın ilk ofset gazetesi Sakarya’nın kuruluşuna, kök salması için yapılan çalışmalar ile Adapazarı’nın bir kültür kenti olması için verdiği çabaların yanı sıra, o dönemlere ait bir çok anı ve tanıklıklara yer verildiğini anlatan Cinal, Belçika’daki yaşamının da önemli yer tuttuğunu söyledi.

Avrupalı Türkler’in ülke için önemli olduğunu, ancak bunun değerlendirilemediğini ifade eden Cinal, Avrupalı Türkler’in önce devlet, sonra holdingler, şimdi de tarikatlar ve cemaatler tarafından mağdur edildiğini vurguladı. Belçika’daki gazetecilik yaşamında tüm bunlara karşı mücadele edip, halkı uyarma gayreti içinde olduğunu, bunun yanında Ermeni ve PKK yanlısı propagandalara karşı mücadele yürüttüklerini vurgulayan Cinal, Avrupa’da yaşayan Türkler arasındaki birlik beraberliğin son dönemde bozulmaya başladığına da işaret etti.

Kitapta 80 li yıllarda Akyazı’da meydana gelen soyguna da yer verdiklerini belirten Cınal O günlerde Akyazı’da çıkarmakta oldukları Akyazı’nın Sesi gazetesinde yayınladıklarını ve 30 binden fazla basılarak bir rekora imza attıklarını söyledi.

Söyleşi’de ayrıca Akyazı’lı mahalli Sanatçı İsmail Özmert kendi besteleri ve Sakarya Türkülerinden oluşan mini bir konser verdi.

Söyleşi Yusuf Cınal’ın davetlilerine kitabını imzalayarak hediye etti.

Söyleşiye Yusuf Çınal’ın Sakarya’daki gazeteci arkadaşları ve yakın dostları katılırken Akyazı’dan da Kenan Certel, Dr. Yaşar Yılmaz, İş adamı Yılmaz Çetin katıldılar.