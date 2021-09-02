BELEDİYEDEN SIFIR ATIK PROJESİ

Akyazı Belediyesi Sıfır Atık projesi kapsamında “Her geri dönüşüm hayata bir nefes verir

Bu haber 2021-09-02 15:06:04 eklenmiş ve 28 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi Sıfır Atık projesi kapsamında “Her geri dönüşüm hayata bir nefes verir” sloganı ile Çöp konteynerlerinin uygun görülen yerlere dağıtımına başladı.

Akyazı Belediyesi'nin projeleri arasında yer alan; atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması, atıkların geri kazanılması, kaynakların verimli kullanılması gibi amaçları içeren ve ‘’Her geri dönüşüm hayata bir nefes verir’’ sloganı ile start verilen Sıfır Atık Projesi'nin ilk etabı öncelikli olarak, toplu yerleşim alanları olan site önlerine konulmaya başlandı. Önümüzdeki günler içerisinde tedarik edildikçe tüm Akyazı’da uygulanacak olan Sıfır Atık Projesi ile ilgili açıklama yapan Akyazı Belediye Başkanı Bilal SOYKAN; “Sıfır Atık Projesi kapsamında tedarik ettiğimiz konteynerlerin dağıtımını gerçekleştirdik. Sıfır Atık Çöp konteynerlerinin dağıtımı önce ilçe merkezimizde daha sonra tüm mahallelerimizde devam edecektir. Bu vesileyle değerli Akyazılı hemşerilerimize projemize verecekleri destekleri için şimdiden teşekkür ederek hayırlı olmasını diliyorum…’’ dedi.