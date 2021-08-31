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MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANI YAŞAR KAHRAMAN

MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANI YAŞAR KAHRAMAN "BU ZAFER ŞANLI ZAFERİMİZDİR"

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MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANI YAŞAR KAHRAMAN "BU ZAFER ŞANLI ZAFERİMİZDİR"

“ Bu zafer Aziz Milletimizin şanlı zaferidir”
Bu haber 2021-08-31 15:45:56 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

 

“ Bu zafer Aziz Milletimizin şanlı zaferidir”

Akyazı muhtarlar Derneği Başkanı ve Gazi Süleyman Paşa  Mahalle Muhtarı Yaşar Kahraman 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Kahraman mesajında şunları yazdı.

“ Bu zafer Türk Milletini yok etmeye çalışan işgal güçlerinin hastalıklarına, yoksulluğa ve tüm olumsuzluklara karşı aziz milletimizin ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde tüm dünyaya “ Türk Milleti bağımsızdır ve bağımsız kalacaktır. Ay Yıldızlı Bayrağımız milletimiz var oldukça gökyüzünde dalgalanmaya devam edecektir.” Diye haykırdığı aziz milletimizin şanlı zaferidir.

 

İstiklal mücadelesinde vatanımızı sonuna kadar savunan tüm ecdadımıza şükranlarımı sunuyor, Başkomutan  Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramını kutlyurum.
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