BİR ZAMANLAR GÜREŞTİKLERİ ÇİMENLERDE ŞİMDİ HAKEMLİK YAPIYORLAR

Sporun her dalında olduğu gibi yağlı güreşte de Akyazı iddialı bir ilçedir. Güreşin bu dalında da önemli

Bu haber 2021-08-31 15:40:41 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.