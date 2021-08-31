BİR ZAMANLAR GÜREŞTİKLERİ ÇİMENLERDE ŞİMDİ HAKEMLİK YAPIYORLAR

Sporun her dalında olduğu gibi yağlı güreşte de Akyazı iddialı bir ilçedir. Güreşin bu dalında da önemli isimler çıkaran ve çayırlarda fırtına gibi esen Akyazı’nın yağlı güreş pehlivanlarından Savaş Tan, Ragıp Çokan ve Murat Hikmet’i yağlı güreş sevdalıları bu günlerde sevdikleri pehlivanların kule hakemliği yaptıklarını görmenin mutluluğunu yaşıyorlar.
Akyazı’lı 3 yağlı güreşçi geçtiğimiz günlerde Hendek Selman Dede Mesire alanında Hendekli ünlü Başpehlivan Mahmut Kavakçı adına düzenlenen Milletvekili Ravza KavakçıHendek Belediye Başkanı Turgut BabaoğluKırkpınar ağası Seyfettin SelimProf. Yusuf Kavakçı’nın izlediği20 Başpehlivanın kol bağladığı ve Samsunlu Fatih Atlı’nın başpehlivan olduğu jübile güreşlerinde kule hakemi olarak görev yapmaları taktir topladı.