TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANI ÖZMEKİK AKYAZI’DA İNCELEMELERDE BULUNDU

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Fed, Bilal erasyon yönetim

Bu haber 2021-08-31 15:39:24 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Fed, Bilal erasyon yönetim Kurulu üyesi Akif Sıtkı Esen, Bilal Küçük Arpacık ve Eğitim Kurulu üyesi Nesim Yalvarvarıcı olduğu halde Akyazı’ya geldi ve Badminton Milli takım antrenörü Adnan bak’la bir araya geldi sürdürülmekte olan çalışmalarla ilgili geniş bilgiler aldı.

Badminton sporunda Akyazı’nın çok önemli bir yeri olduğunu elde edilen sportif başarılarla dikkatleri üzerinde topladığını söyleyen Federasyon Başkanı Özmekik, bu spor dalının Akyazı’da zirve yapmasının en önemli etkin ismi değerli hocamız Adnan Bak ve ekibi olmuştur. Bu ziyaretimde hem kendisini tebrik ettim hem de gelecekle ilgili görüş alışverişinde bulunduk dedi.