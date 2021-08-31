Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANI YAŞAR KAHRAMAN

MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANI YAŞAR KAHRAMAN "BU ZAFER ŞANLI ZAFERİMİZDİR"

CHP AKYAZI’DAN 30 AĞUSTOS MESAJI

CHP AKYAZI’DAN 30 AĞUSTOS MESAJI

BİR ZAMANLAR GÜREŞTİKLERİ ÇİMENLERDE ŞİMDİ HAKEMLİK YAPIYORLAR

BİR ZAMANLAR GÜREŞTİKLERİ ÇİMENLERDE ŞİMDİ HAKEMLİK YAPIYORLAR

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANI ÖZMEKİK AKYAZI’DA İNCELEMELERDE BULUNDU

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANI ÖZMEKİK AKYAZI’DA İNCELEMELERDE BULUNDU

BELEDİYE YARIŞMA AÇTI; İLK DEFA AŞI OL BİLGİSAYAR KAZAN

BELEDİYE YARIŞMA AÇTI; İLK DEFA AŞI OL BİLGİSAYAR KAZAN

BELEDİYE HAYVAN BARINAĞI ULUSAL MEDYADA

BELEDİYE HAYVAN BARINAĞI ULUSAL MEDYADA

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANI ÖZMEKİK AKYAZI’DA İNCELEMELERDE BULUNDU

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Fed, Bilal erasyon yönetim
Bu haber 2021-08-31 15:39:24 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

 

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Fed, Bilal erasyon yönetim Kurulu üyesi Akif Sıtkı Esen, Bilal Küçük Arpacık ve Eğitim Kurulu üyesi  Nesim Yalvarvarıcı olduğu halde Akyazı’ya geldi  ve  Badminton Milli takım antrenörü Adnan bak’la bir araya geldi sürdürülmekte olan çalışmalarla ilgili geniş bilgiler aldı.

Badminton sporunda Akyazı’nın çok önemli bir yeri olduğunu elde edilen sportif başarılarla dikkatleri üzerinde topladığını söyleyen Federasyon Başkanı Özmekik, bu spor dalının Akyazı’da zirve yapmasının en önemli etkin ismi değerli hocamız Adnan Bak ve ekibi olmuştur. Bu ziyaretimde hem kendisini tebrik ettim hem de gelecekle ilgili görüş alışverişinde bulunduk dedi.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
15:51 - MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANI YAŞAR KAHRAMAN "BU ZAFER ŞAN
“ Bu zafer Aziz Milletimizin şanlı zaferidir”...
15:40 - TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANI ÖZMEKİK AKYAZI’DA
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Fed, Bilal erasyon yönetim ...
07:57 - 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 99. YILI İLÇEMİZDE COŞKUYLA KU
30 Ağustos Zafer Bayramı anısına düzenlenen bisiklet turu ve halk yürüyüşü;...
07:13 - ŞAMPİYONLUK BOLUSPOR KULÜBÜNÜN
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile Akyazı'da Merhum Ali Naci Fazlıoğlu anısına düzenle...
10:31 - ZAFER BAYRAMI TÖRENLERLE KUTLANDI
30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi ...
00:25 - 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROGRAMI KUTLANIYOR
30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yılı bütün yurtta olduğu gibi Akyazı’da...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ